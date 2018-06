Luis Advíncula: “Francia tiene cracks, pero no intimidan”

La selección peruana enfrentará este jueves a Francia y urge de un buen resultado para seguir con vida en Rusia 2018 . A pesar de lo complicado que se presenta el panorama, por la importancia del rival, los jugadores nacionales confían en el triunfo.

Uno de los que se pronunció luego del entrenamiento en el Arena Khimki fue Luis Advíncula . El lateral señaló que a pesar de los nombres que tiene el elenco francés, como Griezmann, Dembélé y Mbappé, Perú está en condiciones de jugar de igual a igual.

"Para este grupo no hay cosas imposibles. Francia será muy duro, pero podemos jugarle de igual a igual. Hemos venido a hacer un gran torneo y apuntamos a eso. Sus jugadores son unos cracks, pero no intimidan", señaló Advíncula antes de partir hacia Ekaterimburgo.

"Será un partido muy difícil, todos sabemos de la calidad de Francia, pero en la cancha somos once contra once. En el Mundial no hay favoritos y eso está quedando demostrado. Francia es un gran equipo, pero Perú también lo es", agregó.

Advíncula también se refirió sobre la posibilidad de que el capitán Paolo Guerrero i nicie el encuentro de este jueves como titular.

"No hay que enfocarnos en un solo jugador, somos 23 y solo depende del entrenador (Gareca) quién juega o no, pero estoy seguro de que el que tenga esa chance dará lo mejor. Sin embargo, todos sabemos de la calidad de Paolo y lo que puede aportar al equipo. Vamos a ver qué decide el 'profe'", comentó.