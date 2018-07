El periodista panameño Santos Cano denunció este domingo amenazas de muerte contra él e insultos a su familia por manifestar durante una conferencia de prensa que Panamá fue la peor del Mundial Rusia-2018.



Cano dijo a la AFP que ha sido "objeto de ataques en las redes sociales, de insultos y amenazas de todo tipo. Han insultado a mi madre, a mi familia y a hijos que todavía no tengo".



"Me han deseado la muerte y me están amenazando con que una vez regrese a Panamá acabarán con mi vida" , añadió.



La indignación de una parte de los aficionados se debe a que Cano, durante el turno de preguntas al seleccionador de Panamá, Hernán Darío Gómez, tras perder contra Túnez, manifestó que "somos oficialmente el peor equipo del Mundial".



Esa frase causó el enfado del "Bolillo" Gómez, quien le espetó al periodista: "yo creo que tienes que respetar más a la selección y no le digas el peor equipo".



Desde entonces, Cano denuncia ataques y amenazas en las redes sociales.

Panamá concluyó en último lugar su primera participación en un Mundial, después de perder todos los partidos ante Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (2-1).



"Lo que quise decir es que en base a los números quedamos últimos en el torneo, por ende, los peores. En ningún momento utilicé la palabra 'peor' para referirme a que fuimos la que peor jugó, la que peor fútbol demostró o la que peor estaba preparada" , dijo Cano.



"No quise denigrar a nadie ni insultar a nadie, mucho menos a mi país", añadió Cano. Algunos aficionados han llegado a pedir su cese a los medios para los que trabaja.



En redes sociales se han podido leer infinidad de mensajes de odio contra Cano. "Solo esperamos que el (sic) periodista Santos Cano pierda el trabajo, la casa, un familiar", dice uno de ellos en Facebook.



"Estoy recogiendo tomates y huevos podridos para ir a recibir al 'peor' periodista que enviaron a darle cobertura al mundial. Estoy haciendo quórum, quien me acompaña", manifiesta otro.



Pese a ser últimos, miles de personas recibieron el sábado como héroes a la selección panameña, en un país donde el fútbol ha ido ganando adeptos al béisbol y al boxeo.



Fuente: AFP