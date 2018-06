Paul Pogba sorprende al responder sobre Perú con un español fluido [VIDEO]

Paul Pogba , una de las estrellas que tiene Francia , se ha vuelto viral en redes sociales luego de que en una entrevista posterior al partido ante la selección peruana , responda las preguntas de un reportero en español.

Todo empezó cuando el hombre de prensa de ESPN le dijo al jugador que milita actualmente en el Manchester United: "One word for Peru... What do you think about Peru" ("Una palabra para Perú... ¿Qué opinas de Perú?").

Pogba se quedó pensativo unos instantes y después respondió sin ningún problema en español, causando el asombro de muchos.

"Yo creo que es un equipo muy fuerte, muy sólido, que juegan todos unidos, con jugadores de calidad. Y puedo decir mala suerte también por el primer partido que fue muy importante para ellos. Pienso que ese partido contra Dinamarca tuvo que ganar, pero, como he dicho antes, mala suerte", indicó aquella vez.

A su vez, Pogba recalcó que lo importante, para ellos, fue que su selección logró vencer a la bicolor y así asegurar su pase a octavos de final de la Copa del Mundo 2018.

“Pero la cosa más importante es que nosotros ganamos y pasamos el torneo”, aseveró en ese entonces.