El abogado Wilder Medina, en conversación con Canal N , informó que presentó un solicitud de indulto a Gianni Infantino , presidente de la FIFA, a favor del Paolo Guerrero .

El letrado se mostró disconforme con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de inhabilitar por 14 meses al capitán de la selección peruana y la calificó como injusta.

"Como todo peruano, me parece injusta la sanción contra Paolo Guerrero. Entiendo que se están tomando otras vías que no darán resultados inmediatos. Lo que hice, como abogado, es tomar la iniciativa y he formulado una carta, dirigida al presidente de la FIFA, Infantino, y a la secretaría general, con copia a la FPF, donde pido de manera concreta el indulto de la sanción a nuestro máximo referente del fútbol peruano. Estoy adjuntando dos antecedentes más graves, donde se concedió el indulto", señaló Medina.

Según el abogado, la posibilidad de acceder a la figura del indulto y los antecedentes son fuentes del derecho para la FIFA.

"Los casos que menciono fueron gravísimos. Lo de Paolo Guerrero no es nada. El fallo que ha comunicado el TAS confirma que dio negativo en el examen de sustancias prohibidas", precisó Medina.

DATO:

-Wilder Medina fue abogado de Alan García, ex presidente de la República del Perú.