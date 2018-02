Nada puede deternerlo. Paolo Guerrero , atacante nacional del Flamengo , confirmó que continuará su preparación física de manera independiente en Argentina, con la mira puesta en Rusia 2018 .

Ante la sanción que le impide asumir funciones como futbolista profesional —incluso entrenar—, el capitán de la selección peruana viajará en los próximos días a Buenos Aires, donde se someterá a un exigente régimen.

“Me han preparado un plan de trabajo para ejercerlo en Argentina sin ninguna distracción. Mi intención es entrenarme bien. Así que tendré la oportunidad de entrenar en un campo neutral porque no lo puedo hacer a nivel profesional, ni en mi club, ni en la Videna", destacó el 'Depredador' esta tarde ante la prensa nacional.

Según RPP Noticias, el centro de alto rendimiento que albergaría a Paolo Guerrero durante su estadía en Argentina sería el complejo Buenos Aires Football (BAF) de Benavídez (Tigre), cuyo propietario es el ex jugador Matías Almeyda, actual estratega del Chivas mexicano.

"Como conversé con el profesor Gareca, él no cree que me vaya a faltar fútbol. Él quiere, y me pidió, que me prepare bien físicamente y psicológicamente. Estoy en modo Rusia", reconoció Guerrero este jueves luego de ser presentado como imagen de una entidad bancaria.