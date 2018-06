Nicolás Tagliafico tras derrota de selección argentina: "No jugamos como quisimos" 

Luego de la derrota de la selección argentina frente a su similar de Croacia,

Nicolás Tagliafico salió al frente con la voz optimista y el ánimo intacto. El seleccionado gaucho manifestó que su equipo todavía tiene fe en la clasificación en Rusia 2018 .

"Si se da la posibilidad hay que pensar en que se puede", dijo en relación al partido que este viernes jugarán Nigeria e Islandia. "Hay que dar vuelta la página rápido", agregó el ex lateral de Independiente.

Además aceptó que el juego que tuvieron contra el cuadro croata no fue el mejor. "Al principio hicimos todo lo que teníamos planeado, pero se nos complicó mucho cuando nos hicieron el primer gol. Por momentos no jugamos como quisimos y sinceramente no generamos demasiado" , señaló.

El defensa evitó hablar de cómo está el clima dentro del vestuario de la escuadra argentina. "Directamente me fui al doping así que de eso no te voy a poder responder", expresó.