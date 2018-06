ACTUALIZACIÓN | 09:42 a.m.

La ceremonia —bastante corta— finalizó con la interpretación de ' Rock DJ ' de Robbie Williams . Faltan pocos minutos para el primer partido de la Copa del Mundo 2018 entre Rusia y Arabia Saudita .

Avísale a tu jefe: ya empezó la inauguración de #Rusia2018 con Robbie Williams y Aida Garifullina pic.twitter.com/6X2km7yXKX — HuffPost México (@HuffPostMexico) 14 de junio de 2018

ACTUALIZACIÓN | 09:39 a.m.

Williams interpreta uno de sus más conocidos temas, 'Feel', junto a Garifullina, soprano rusa. El momento es emotivo.

ACTUALIZACIÓN | 09:35 a.m.

La soprano rusa Aida Garifullina también ingresó a la ceremonia y deleitó a los asistentes con su melodiosa voz.

ACTUALIZACIÓN | 09:32 a.m.

El ex jugador brasileño Ronaldo y el cantante Robbie Williams salen a la cancha del Estadio Luzhnikí de Moscú .

Todos los aficionados dejan sus asientos y observan el inicio de la ceremonia oficial de Rusia 2018.

ACTUALIZACIÓN | 09:30 a.m.

Minutos antes de la ceremonia oficial de la Copa del Mundo, el portero español Iker Casillas presentó el trofeo.

ACTUALIZACIÓN | 09:19 a.m.

La hora prevista del inicio de la inauguración del Mundial Rusia 2018 era a las 9:00 a.m. (hora peruana), sin embargo la ceremonia aún no empieza.

Miles de fanáticos todavía ingresan al Estadio Luzhnikí de Moscú.

NOTA ORIGINAL

¡Arranca la máxima fiesta del deporte rey!. La Copa del Mundo FIFA Rusia 2018 inicia este jueves con la ceremonia de inauguración desde las 9:00 a.m. y posteriormente el primer partido del torneo entre el país anfitrión contra Arabia Saudita . Se esperan las palabras de Vladimir Putin y la presentación de Robbie Williams , Aida Garifullina , entre otros.

Robbie Williams y la cantante rusa de ópera Aida Garifullina cantarán en la inaguración del Mundial Rusia 2018. Robbie Williams y la cantante rusa de ópera Aida Garifullina cantarán en la inauguración del Mundial Rusia 2018.

El Estadio Luzhnikí de Moscú , con capacidad para 80.000 espectadores , será el recinto deportivo que albergará todos los eventos pactados para el día de hoy. La FIFA también comunicó que el ex jugador brasileño Ronaldo estará presente en la ceremonia.

Cabe señalar que la inauguración tendrá una duración de 30 minutos, un tiempo bastante reducido en comparación con ediciones pasadas como Brasil 2014 o Sudáfrica 2010 .

Robbie Williams, Aida Garifullina y Ronaldo

serán los protagonistas de la ceremonia inaugural

de #Rusia2018 🇷🇺



¡La Copa Mundial empieza este jueves! 👏



Más info 👉 https://t.co/MYlDAkqmm4 pic.twitter.com/LORvwiuKSh — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 11 de junio de 2018

La crisis entre Rusia y los países occidentales por un lado y el deslucido atractivo deportivo del partido inaugural, entre Rusia (70° de la clasificación FIFA) y Arabia Saudí (67°), han pesado para una jornada donde la simplicidad y la modestia serán los protagonistas.

INAUGURACIÓN RUSIA 2018 EN VIVO | ONLINE

HORA: 9:00 a.m.

CANAL: DirecTV Sports (610)



HORARIOS Y CANALES EN EL MUNDO



México | 8.00 a.m. | Canal 5 y Azteca 7

Colombia | 8:00 a.m. | DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador | 8:00 a.m. | DirecTV Sports

Chile | 10:00 a.m. | DirecTV Sports

Argentina | 10:00 a.m. | DirecTV Sports y TV Pública