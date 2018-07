El fútbol no siempre es justo con sus máximas estrellas. Andrés Iniesta es una más que se retira de su selección por la puerta falsa. España no dio la talla ante la anfitriona del Mundial Rusia 2018 y se fue de manera prematura del campeonato.

Iniesta confirmó lo que muchos preveían, que este sería su último partido oficial con la 'Furia Roja'. "No ha sido la mejor despedida, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas" , dijo el ex jugador e ídolo del Barcelona en la conferencia de prensa posterior la partido.

"Me voy con un sabor malo, duro, como todos, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. Las críticas o no críticas son lo de menos, estamos 'jodidos' porque no hemos sabido dar un paso más, estar a la altura de las circunstancias", añadió.

Luego enfatizó en el buen grupo joven que queda para los siguientes ciclos. "Lo importante es volver a encontrar el camino del éxito, que no es fácil, es más complicado de lo que parece. Pero hay relevo, tenemos jugadores de nivel ", añadió 'Don Andrés'.

Por último, habló sobre la salida sorpresiva de Julen Lopetegui de la selección. "Sería ventajista hablar de la destitución de Lopetegui. Ha sido fundamental, pero al final los que tenemos la pelota éramos nosotros y nos hemos quedado (fuera) ", sentenció.