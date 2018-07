Antes de cada partido de la Copa del Mundo Rusia 2018 , los parlantes de los estadios rusos reproducían las canciones más representativas de las 32 selecciones participantes de la justa mundialista.

Cada una de la federaciones de fútbol, en coordinación con la FIFA , seleccionó un tema simbólico para el evento deportivo más importante de todos.

Perú21 recolectó 30 de las 32 canciones que elegidas por la selecciones para que se escuchen antes del inicio de los emocionantes encuentros del Mundial.

Argentina ('Enamorado de ti' de La Nueva Luna)

Australia ('Down Under' de Men at Work)

Bélgica ('Freed from Desire' de Gala)

Brasil ('Clareou' de Xande de Pilares)

Colombia ('Colors' de Maluma & Jason Derulo)

Costa Rica ('Vamos ticos' de Freddy Alvez)

Croacia ('Srce Vatreno' de Nered feat. Zapresic Boyz)

Dinamarca ('Hele Danmark Op At Stå' de Thomas Helmig)

Egipto (خير بشره de Hussein El Jasimi)

Inglaterra ('Three Lions '98' de The Lightning Seeds)

Francia ('MAGIC SYSTEM' de Magic In The Air Feat. Chawki)

Alemania ('Auf uns' de Andreas Bourani)

Islandia ('Ég Er Kominn Heim' de Óðinn Valdimarsson)

Irán (Arian Band de Ey Javidan Iran)



Japón ('Syouri-no Emi-wo Kimi-to' de Ukasuka-G)

México ('Cielito Lindo' de Pedro Infante)

Marruecos ('Hamid Bouchnak' de Allez Allez Maroc)

Nigeria ('Super Eagles' de Tooxclusive)

Panamá ('Patria' de Rubén Blades)

Perú ('Contigo Perú' de Arturo 'Zambo' Cavero)

Polonia ('Bałkanica' de PIERSI)

Portugal ('Minha Casinha' de Xutos & Pontapés)

Rusia ('Kalinka' de Ivan Larionov)

Arabia Saudita (س عودي ي ا ووه)

Senegal ('Hymne pour les lions')

Serbia ('Mi smo ta ekipa' de Beogradski Sindikat)

Corea del Sur ('For Victory' de Trans Fixion)

España ('Que Viva España' de Manolo Escobar)

Suecia ('Bäst när det gäller' de Gyllene Tider med Linnea Henriksson)

Suiza ('Ole' de DJ Antoine)

Túnez ('Hadra Beldhassan Y A Chadly')

Uruguay ('Cielo de un solo color' de No Te Va Gustar)