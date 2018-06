Este sábado 16 de junio se disputó la primera fecha del grupo C del Mundial Rusia 2018 . Perú , Dinamarca , Francia y Australia fueron protagonistas de vibrantes partidos.

En esta nota te daremos un repaso de lo que nos dejó la primera jornada de la Copa del Mundo en el grupo de la bicolor.

FRANCIA VS. AUSTRALIA

El primer compromiso fue entre los 'Bleus' y los 'Socceroos'. Ambas selecciones chocaron en el Kazán Arena.

La apertura del marcador se dio a los 58' por obra de Antoine Griezmann ; sin embargo, minutos después (62'), Australia igualó las acciones con el tanto de Mile Jedinak .

Finalmente el conjunto galo se quedó con la victoria gracias a la anotación de Paul Pogba , cuando faltaba poco para que culmine el compromiso (80').

PERÚ VS. DINAMARCA

La bicolor no pudo sumar puntos frente a Dinamarca luego de caer por la mínima diferencia en el Mordovia Arena. El único tanto del partido lo marcó Poulsen a los 59'.

El equipo de todos generó una gran cantidad de ocasiones de go l ; sin embargo, no tuvo suerte a la hora de definir y el marcador no se movió más.