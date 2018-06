Una periodista brasileña sufrió acoso sexual por parte de un aficionado cuando estaba en plena transmisión en directo para el programa 'Globo Esporte'.

Julia Guimaraes se encontraba informando en Ekaterimburgo (Rusia) sobre la previa del partido entre Japón y Senegal, cuando de pronto un joven trató de besarla. De inmediato, Julia se percató y esquivó al hombre.

Pero su reacción no quedó allí. La periodista visiblemente fastidiada por lo ocurrido llamó la atención al atrevido sujeto dándole una lección que fue aplaudida por sus televidentes y cibernautas.

"¡No hagas eso! No vuelvas a hacerlo, ¿vale? No te he dado permiso para hacer eso. Eso no es educado y no está bien. ¡Nunca hagas esto a una mujer! ¡Respeta!", le gritó a su acosador.

La reportera brasileña también se pronunció en su cuenta de Twitter donde lamentó lo ocurrido.

“Afortunadamente nunca viví esto en Brasil. Ya ha pasado dos veces. ¡Triste! ¡Vergonzoso!”, escribió la joven.

La semana pasada, la periodista colombiana Julieth González también sufrió de acoso durante el Mundial cuando un hombre intentó besarla y tocarle el pecho.