Su carrera no ha acabado. Paolo Guerrero demuestra que aún tiene pensado seguir jugando fútbol por un tiempo. En una conferencia de prensa en Sochi, previo al partido de la selección peruana y Australia , dio más detalles sobre su futuro.

"Mi suspensión no tiene nada que ver, yo puedo seguir jugando después de la Copa. No tengo la fecha aproximada, cuánto tiempo tengo esa suspensión, pero yo me mantengo firme, luchando por mi carrera" , señaló el delantero y capitán de la bicolor

Luego habló sobre su situación con el Flamengo de Brasil . Cuando fue suspendido por el TAS, su vínculo con el club pareció terminar. Sin embargo, él aseguro que aún le quedan unos meses con el 'Mengao'.

"Creo que tengo contrato hasta agosto, igual ahora estoy concentrado con mi selección y después tengo que retornar a Brasil para reintegrarme al grupo. No sé lo que pasará porque está en manos del Flamengo, pero yo sigo siendo parte del Flamengo" , afirmó.

Por último, indicó que el siguiente duelo de la selección peruana en Rusia 2018 será a muerte. Todo el equipo ansía la victoria. "Veo ahora a todos mis compañeros con un cuchillo entre los dientes porque quieren entrar al campo y no irse con las manos vacías" , sentenció.