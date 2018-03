Ya es oficial. Durante una gala organizada por Coca-Cola en Miami la noche del miércoles, Maluma presentó la versión para América Latina de 'Colors', la canción del Mundial Rusia 2018 . El próximo mes, el tema estará disponible en distintas plataforma de música.



'Colors' combina el dance pop con un mensaje de inclusión y multiculturalidad, además invita a los fanáticos del fútbol a enseñar los colores de sus banderas. "Es un mensaje de compasión, algo que todos necesitamos hoy en día", señaló Maluma.



El colombiano dijo, además, que fue un reto adaptar la letra del tema original en inglés —cantante estadounidense Jason Derulo—, pues debía mantener el espíritu en español y "meterle el sabor de Latinoamérica ".

Era su sueño

"Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco", dijo el reguetonero de 24 años, quien explicó que estar invitado a la Copa del Mundo es uno de sus sueños más preciados.