La polémica conductora, Magaly Medina , quien se encuentra alejada de la pantalla chica tras la suspensión de su programa en Latina por un comentario que realizó sobre el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero , dio a conocer que no le interesa el Mundial Rusia 2018 y hará de todo para no verlo.

El desinterés de Medina por el máximo certamen del balompié se reveló a través de redes sociales. Todo comenzó cuando el periodista Beto Ortiz publicó en su cuenta de Twitter una guía para sobrevivir al Mundial si es que no eres fanático del deporte rey

Evite cualquier lugar con una pantalla y, sobre todo, evite -a toda costa-estar en pantalla.

Manual de supervivencia. pic.twitter.com/k7Zscmh3wQ — beto ortiz (@malditaternura) 12 de junio de 2018

Tras dicho tuit, Magaly no dudó en responder a Ortiz y señalar: "Buen consejo. Será tarea fácil para mí. El segundo tip está perfectamente arreglado".

Buen consejo. Será tarea fácil para mi. El segundo tip está perfectamente arreglado. https://t.co/KIB5xBxnzJ — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 12 de junio de 2018

Medina y su programa 'La purita verdad' fueron suspendidos temporalmente y reemplazados por '90 Magazine'. En entrevista con este diario, el pasado mes de mayo, Magaly indicó que no sabía si regresaría a la pantalla chica.

"No sé si voy a regresar, no me he puesto a pensar en eso todavía. Ahora estoy descansando y disfrutando mi tiempo, son vacaciones" , comentó en dicha oportunidad Magaly Medina.