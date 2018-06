Fiel a su estilo, no se guardó nada. Julio César Uribe , más conocido como el 'Diamante Negro' , es palabra autorizada en todo lo que concierne a la selección peruana . Esta vez, opinó sobre la eliminación de la bicolor en Rusia 2018 .

Desde su nuevo espacio televisivo para la cadena Fox Sports en Perú , el ex mundialista en España 82 mencionó que al equipo peruano, en general, le faltó más actitud. Además, aseguró que "ningún jugador de la selección peruana hizo un gran Mundial" .

" André Carillo y Luis Advíncula han hecho un gran trabajo por el sector derecho . Miguel Trauco ha hecho su trabajo referenciando pelotas, tapando su sector con propiedad, respaldando, pero no desdoblaba. Gran trabajo de Yotún con Tapia al inicio y después de Aquino", señaló.



" Cueva particularmente, con todo el cariño que le tengo, yo no lo podría sostener tanto con la producción que tuvo en el Mundial, más allá del penal . El '10' es el que tiene que desequilibrar y tomar las decisiones correctas para surtir, alimentar a los atacantes en el momento justo y no lo vimos", finalizó el ex 'crack'.