Encuentros que solo pasan en un Mundial. Jesús Alzamora se encuentra en Moscú disfrutando de la participación de la selección peruana en Rusia 2018 y todos sus seguidores están atentos a cada una de sus publicaciones en redes sociales.

No es novedad que aquellos que han cruzado el charco para ver a la bicolor publiquen fotos con reconocidos personajes del fútbol. Sin embargo, en el caso de Alzamora, se podría decir que tuvo un encuentro presidencial.

"Estás caminando tranquilo pero medio perdido por la Javier Prado de Moscú, buscando el taxi de la app que pedí (y que nunca encontré) y en eso un ruso con cara de asado te empieza a empujar la mochila suave pero con determinación (El que está a la derecha de la foto). Volteo y aparece otro que me empuja el hombro y me indica que me aleje y luego aparecen unos 5 rusos en terno señalandome nuevamente para que me aleje. 'Ya perdí', imagino", empieza a contar en su publicación en Instagram .

En escena entra un nuevo personaje, un latino, que trata de controlar la situación. "Pero luego me habla un señor latino en terno y me dice:

- 'Disculpa, son un poco rudos, de dónde eres'

- De Perú, ¿y tú?, le pregunto.

- De Panamá. Soy el presidente, me dice sonriendo.

(me quedo pensando...)

- ¿Un selfie presi?

- Claro, me responde. Y suerte en el mundial", continúa su narración.

Se trata nada más y nada menos que Juan Carlos Varela, mandatario de la nación centroamericana que se clasificó por primera vez a un Mundial.

Perú enfrentará hoy a Dinamarca en su regreso a una cita mundialista luego de 36 años y Jesús Alzamora ha publicado en sus Instagram Stories varios videos en donde da cuenta de cómo los hinchas viven la previa del encuentro.