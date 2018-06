Mundial Rusia 2018: ¿Cuándo empieza la Copa del Mundo?

A tan solo horas del inicio del Mundial Rusia 2018 , los más acérrimos fanáticos del deporte rey no pueden más con la espera. Todo está preparado para la inauguración del evento deportivo más importante.

¿Cuándo y a qué hora empezará la Copa del Mundo Rusia 2018?

La Copa del Mundo abrirá con el encuentro entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudita en el Estadio Olímpico Luzhniki, Moscú . El encuentro, correspondiente al Grupo A , será el primero de la justa mundialista.

El compromiso se disputará a las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de DirecTV (canal 610) .

ESTE ES CRONOGRAMA DE LA FASE DE GRUPOS (HORARIO PERUANO):

Fase de grupos:





14 DE JUNIO (JUEVES)

​

Rusia vs. Arabia Saudí | 10:00 a.m. | Moscú Luzhniki



15 DE JUNIO (VIERNES)

​

Egipto vs. Uruguay | 7:00 a.m. | Ekaterimburgo

Marruecos vs. Irán | 10:00 a.m. | San Petersburgo

Portugal vs. España | 1:00 p.m. | Sochi



16 DE JUNIO (SÁBADO)

​

Francia vs. Australia | 05:00 a.m. | Kazán

Argentina vs. Islandia | 08:00 a.m. | Moscú Spartak

Perú vs. Dinamarca | 11:00 a.m. | Saransk

Croacia vs. Nigeria | 2:00 p.m. | Kaliningrado



17 DE JUNIO (DOMINGO)

Costa Rica vs. Serbia | 07:00 a.m. | Samara

Alemania vs. México | 10:00 a.m. | Moscú Luzhniki

Brasil vs. Suiza | 1:00 p.m. | Rostov



18 DE JUNIO (LUNES)

​

Suecia vs. Corea del Sur | 7:00 a.m. | Nizhny Novgorod

Bélgica vs. Panamá | 10:00 a.m. | Sochi

Túnez vs. Inglaterra | 1:00 p.m. | Volgograd



19 DE JUNIO (MARTES)

​

Colombia vs. Japón | 07:00 a.m. | Saransk

Polonia vs. Senegal | 10:00 a.m. | Moscú Spartak

Rusia vs. Egipto | 1:00 p.m. | San Petersburgo



20 DE JUNIO (MIÉRCOLES)

​

Portugal vs. Marruecos | 7:00 a.m. | Moscú Luzhniki

Uruguay vs. Arabia Saudí | 10:00 a.m. | Rostov

Irán vs. España | 1:00 p.m. | Kazán



21 DE JUNIO (JUEVES)

​

Dinamarca vs. Australia | 07:00 a.m. | Samara

Francia vs. Perú | 10:00 a.m. | Ekaterimburgo

Argentina vs. Croacia | 1:00 p.m. | Nizhny Novgorod



22 DE JUNIO (VIERNES)

​

Brasil vs. Costa Rica | 7:00 a.m. | San Petersburgo

Nigeria vs. Islandia | 10:00 a.m. | Volgogrado

Serbia vs. Suiza | 1:00 p.m. | Kaliningrado



23 DE JUNIO (SÁBADO)

​

Bélgica vs. Túnez | 07:00 a.m. | Moscú Spartak

Corea del Sur vs. México | 10:00 a.m. | Rostov

Alemania vs. Suecia | 01:00 p.m. | Alemania - Suecia



24 DE JUNIO (DOMINGO)



Inglaterra vs. Panamá | 7:00 a.m. | Nizhny Novgorod

Japón vs. Senegal | 10:00 a.m. | Ekaterimburgo

Polonia vs. Colombia | 1:00 p.m. | Kazán



25 DE JUNIO (LUNES)

​

Uruguay vs. Rusia | 9:00 a.m. | Samara

Arabia Saudí vs. Egipto | 9:00 a.m. | Volgogrado

España vs. Marruecos | 1:00 p.m. | Kaliningrado

Irán vs. Portugal | 1:00 p.m. | Saransk



26 DE JUNIO (MARTES)



Dinamarca vs. Francia | 09:00 a.m. | Moscú Luzhniki

Australia vs. Perú | 09:00 a.m. | Sochi

Islandia vs. Croacia | 1:00 p.m. | Rostov

Nigeria vs. Argentina | 1:00 p.m. | San Petersburgo



27 DE JUNIO (MIÉRCOLES)

​

Corea del Sur vs. Alemania | 09:00 a.m. | Kazán

México vs. Suecia | 09:00 a.m. | Ekaterimburgo

Serbia vs. Brasil | 01:00 p.m. | Moscú Spartak

Suiza - Costa Rica | 01:00 p.m. | Nizhny Novgorod



28 DE JUNIO (JUEVES)

​

Japón vs. Polonia | 09:00 a.m. | Volgogrado

Senegal vs. Colombia | 09:00 a.m. | Samara

Inglaterra vs. Bélgica | 01:00 p.m. | Kaliningrado

Panamá vs. Túnez | 01:00 p.m. | Saransk



Octavos de final:





30 DE JUNIO (SÁBADO)



16:00 | Kazan



20:00 | Sochi



01 DE JULIO (DOMINGO)



16:00 | Moscú Luzhniki



20:00 | Nizhny Novgorod



02 DE JULIO (LUNES)





16:00 | Samara



20:00 | Rostov



03 DE JULIO (MARTES)





16:00 | San Petersburgo



20:00 | Moscú Spartak

Cuartos de final:





06 DE JULIO (VIERNES)





16:00 | Nizhny Novgorod



20:00 | Kazan



07 DE JULIO (SÁBADO)





16:00 | Samara



20:00 | Sochi





Semifinales:

​

10 DE JULIO (MARTES)



20:00 | San Petersburgo



11 DE JULIO (MIÉRCOLES)



20:00 | Moscú Luzhniki

Tercer puesto:

​

14 DE JULIO (SÁBADO)



16:00 | San Petersburgo



Final:

​

15 DE JULIO (DOMINGO)



17:00 | Moscú Luzhniki

