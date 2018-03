La 'Camiseta de Todos' ya recorre las calles de Lima contagiando a más peruanos de la fiebre mundialista. La gigantesca camiseta será entregada a la selección peruana antes de que partan a Rusia para participar del certamen más importante de fútbol, el Mundial.

A diferencia del primer polo, que consiguió más de 100 mil firmas, la Municipalidad de Lima y el Servicio de Parques de Lima, esperan que se recolecten más de 200 mil mensajes de aliento para los seleccionados.

La megacamiseta ya visitó diferentes instituciones como el Puericultorio Pérez Aranibar, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y el Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paúl.

Asimismo, la 'Camiseta de Todos' recorrió las calles del Centro de Lima el último sábado 17 de marzo en la 'Caravana del Mundial'.

“Nuestra clasificación al Mundial ha demostrado que los peruanos somos muy unidos al momento de trazarnos un solo objetivo. Ahora que por fin cumplimos el sueño de volver a un Mundial, queremos celebrarlo con más peruanos”, señaló el Secretario General de Serpar, Derliz Guzmán Tejada.

Por ello, la Municipalidad de Lima anunció las siguientes fechas de recorrido que culminará el domingo 25 de marzo:

• Instituto Sevilla: miércoles 21 de marzo (11:00 a.m.)

• Circuito Mágico del Agua: jueves 22 de marzo (3:00 p.m.)

• Plaza de Armas de Lima: viernes 23 de marzo (3:00 p.m.)

• Parque de la Exposición: sábado 24 de marzo (10:00 a.m.)

• Parque de La Muralla: sábado 24 de marzo (12:30 a.m.)

• Parque Universitario: sábado 24 de marzo (2:00 p.m.)

• Parque Alameda Las Malvinas: sábado 24 de marzo (4:00 p.m.)

• Club Zonal Sinchi Roca de Comas: domingo 25 de marzo (10:00 a.m.)

• Club Zonal Manco Cápac de Carabayllo: domingo 25 de marzo (12:00 a.m.)

• Club Zonal Huiracocha de SJL: domingo 25 de marzo (3:00 p.m.)