El próximo 14 de junio se inaugurará el Mundial Rusia 2018 en el estadio Olímpico Luzhniki de Moscú. Treinta y dos seleccionados nacionales de fútbol iniciarán una carrera para ganar el máximo premio de la competición: la Copa del Mundo .

Así, a dos semanas de la inauguración de este importante evento, se ha dado a conocer los eslóganes ganadores que acompañarán a las selecciones y que estarán presentes en sus buses oficiales.

Las frases fueron elegidas a través del concurso Be There with Hyundai, que brinda a los aficionados del fútbol la oportunidad de expresar su pasión mediante la creación de eslóganes para cada una de las selecciones.

El Mundial de Rusia es la cuarta edición de la competición en la que los aficionados han tenido ocasión de acercarse a los equipos y conseguir que se oiga su voz de una forma absolutamente única.

A continuación los eslóganes de todas las selecciones:

Alemania : ZUSAMMEN. GESCHICHTE SCHREIBEN (Juntos escribiremos la historia)​

Arabia Saudí : فرسان الصحراء (Caballeros del desierto)

Argentina : UNIDOS POR UNA ILUSIÓN

Australia : BE BRAVE, BE BOLD, SOCCEROOS IN GREEN AND GOLD (Sed valientes, sed osados, Socceroos en verde y dorado)

Bélgica : RED DEVILS ON A MISSION (Diablos rojos con una misión)

Brasil : MAIS QUE 5 ESTRELAS 200 MILHÕES DE CORAÇÕES (Más que 5 estrellas, 200 millones de corazones)

Colombia : AQUÍ VAN 1 SUEÑO, 3 COLORES Y 50 MILLONES DE CORAZONES

Costa Rica : NO HAY IMPOSIBLE CUANDO JUEGA TODO UN PAÍS

Croacia : “MALA ZEMLJA. VELIKI SNOVI” (Pequeño país, grandes sueños)

Dinamarca : SAMMEN SKABER VI HISTORIE (Juntos hacemos historia)

Egipto : لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا (Cuando dices Faraones, el mundo debe ponerse en pie y tomar nota)

España: JUNTOS SOMOS INVENCIBLES

Francia : VOTRE FORCE, NOTRE PASSION. ALLEZ LES BLEUS !!! (Vuestra fuerza, nuestra pasión. ¡Arriba Les Bleus!)

Inglaterra : SEND US VICTORIOUS (Haz que lleguemos vencedores)

Irán : 80 MILLION PEOPLE, 1 NATION, 1 HEART BEAT (80 millones de personas, 1 nación, 1 único latido)

Islandia : LÁTUM DRAUMINN VERÐA AÐ VERULEIKA (Hagamos realidad nuestro sueño)

Japón : いざ「闘え」、サムライブルー! (¡La hora de la batalla ha llegado, Samuráis Azules!)

México : ¡HECHOS EN MÉXICO!, ¡HECHOS PARA LA VICTORIA!

Marruecos : اسود الاطلس فخر المغرب (Los Leones del Atlas, el orgullo de Marruecos)

Nigeria : THE WINGS OF AFRICAN PRIDE (Las alas del orgullo africano)

Panamá : ¡PANAMÁ! LA FUERZA DE DOS MARES

Perú : ¡ESTAMOS DE VUELTA! ¡ACÁ VIAJAN MÁS DE 30 MILLONES DE PERUANOS!

Polonia : POLSKA DAWAJ! (¡Adelante, Polonia!)

Portugal : O PASSADO É GLÓRIA, O PRESENTE É HISTÓRIA (El pasado es gloria, el presente es historia

República de Corea : 아시아의 호랑이, 세계를 삼켜라 (Tigres de Asia, conquistad el mundo)

Rusia : ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ (Juega con el corazón abierto)

Senegal : IMPOSSIBLE N'EST PAS SÉNÉGALAIS (Imposible no es senegalés)

Serbia : JEDAN TIM, JEDAN SAN - SRBIJA! (Un equipo, un sueño: ¡Serbia!)

Suecia : TILLSAMMANS FÖR SVERIGE! (¡Juntos por Suecia!)

Suiza : FOUR LANGUAGES, ONE NATION (Cuatro idiomas, una nación)

Túnez : يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية و جمهور (Rusia, aquí llegan las águilas, mano a mano jugadores y aficionados)

Uruguay : BRILLA EL SOL EN RUSIA, EL CIELO ES TODO CELESTE