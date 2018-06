México vs. Brasil: FECHA, HORA y CANAL del partido por los octavos de final del Mundial Rusia 2018

Las selección de México y Brasil se verán las caras en el Samara Arena por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 .

El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio sabe que al frente tiene a un rival difícil de vencer; sin embargo, confía en lograr la victoria y así acceder a la siguiente fase del certamen.

El cuadro azteca llega al compromiso decisivo tras haber caído goleado 3-0 ante Suecia por la última fecha del grupo F.

La escuadra que dirige Tite , en tanto, está motivado luego de vencer 2-0 a Serbia y quedar como primero del grupo E con siete unidades.

¿A qué hora y en qué canal transmitirán el México vs. Brasil EN VIVO?



El próximo compromiso del 'Tri' se disputará este lunes dos de julio, desde las 9:00 de la mañana (hora peruana), en el Samara Arena.

El encuentro será transmitido en Perú por las señales de Latina y DirecTV Sports .

HORARIOS EN EL MUNDO



Colombia - 9:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Costa Rica - 8:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.