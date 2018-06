La selección mexicana quiere empezar el Mundial Rusia 2018 con buen pie, sin embargo en frente tendrán al vigente campeón del torneo, la selección alemana . El encuentro se jugará a las 10:00 a.m. (hora peruana) y será uno de los más atractivos del grupo F.

Los teutones quieren conseguir su segundo campeonato mundial consecutivo, por ello de la mano de Draxler y Kroos , intentarán batir la portería contraria.

En tanto, Juan Carlos Osorio , estratega de los aztecas, comentó que su equipo puede competir con Alemania "de igual a igual" en el Estadio Luzhnikí de Moscú.

¿A QUÉ HORA Y EN QUE CANAL PASARÁN EL MÉXICO VS. ALEMANIA?

El partido entre los aztecas y los teutones se jugará mañana, domingo 17 de junio, a las 10:00 a.m. (hora peruana) .

Latina (Canal 2) y DirecTV, a través de su canal DirecTV Sports (Canal 610) , estarán a cargo de la transmisión de este enfrentamiento por la Copa del Mundo.

MÉXICO VS ALEMANIA EN VIVO | ONLINE

HORA: 10:00 A.M.

CANAL: DirecTV Sports / Latina

MÉXICO VS. ALEMANIA: HORARIOS EN EL MUNDO

Colombia - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.