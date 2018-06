México y Alemania debutarán este domingo (EN VIVO ONLINE 10:00 a.m. - DIRECTV SPORTS / LATINA) en uno de los duelos más llamativos de la jornada de Rusia 2018 .

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio tienen una difícil tarea frente a uno de los favoritos a llevarse la copa del mundo. Llegaron el lunes a Moscú y al día siguiente iniciaron los entrenamientos.

En tanto, los 'Teutones' llegan con un solo objetivo: defender su título y buscar alzarse con la copa en dos ediciones consecutivas. Joachim Löw culminó sus amistosos con una modesta victoria 2-1 ante Arabia Saudita .

Tras el partido de mañana, el siguiente rival de México será el 23 de junio ante Corea del Sur, y luego de 4 días cerrará su participación en la fase de grupos ante Suecia.

México vs. Alemania

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 10:00 a.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: DIRECTV SPORTS / LATINA

Canales en el mundo:

México 10:00 a.m: Azteca, TDN, SKY, Estrellas

Perú 10:00 a.m: Latina, DirecTV

Colombia 10:00 a.m: Caracol y RCN

Ecuador 10:00 a.m: RTS y DirecTV Sports

Venezuela 11:00 a.m: Venevisión, Tves, Meridiano Televisión, TLT, IVC, DirecTV Sports

Bolivia 11:00 a.m: Red Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Paraguay 11:00 a.m: Telefuturo, SNT, Tigo Sports, Movistar Deportes

Chile 11:00 a.m: Canal 13 y Mega

Uruguay 12:00 p.m: Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce

Argentina 12:00 p.m: TyC Sports y TV Pública

España 5:00 p.m: Mediaset, Telecinco y Cuatro