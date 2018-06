Luis Advíncula (28) está luciendo su buen fútbol en Rusia 2018 . Este máximo torneo le ha servido para ser visto por ojos de los 'cazatalentos' y por los portales deportivos que predicen y analizan los fichajes de los grandes clubes.

Este es el caso de RTE Sports , un medio irlandés que en su sección 'hot or not' (caliente o no) detalló las posibles transferencias de dos jugadores: el del peruano y del argentino Angel Di María.

La sección 'hot or not' consiste en que lo 'caliente' tiene muchas posibilidades de suceder y lo 'not', claramente no. Advíncula , para buenas noticias, fue puesto en la parte 'hot'.

El periodista Ed Leahy se valió de la principal característica del seleccionado peruano: su velocidad. "El velocista peruano, recientemente calificado como el futbolista más veloz del planeta, dejó atrás las camisetas rojas de Dinamarca a lo largo del flanco izquierdo" , señaló.

Y aquí va lo atrayente. El especialista apuntó que la velocidad de Advíncula le caería muy bien al Real Madrid. Sí, a uno de los equipos más importantes en el fútbol mundial.

"A los gerentes del Madrid les encantaría la idea de tener un hombre con esa característica en el club, y además de eso, un defensor con mucho énfasis en la defensa real. Parecería que Advincula y el Real Madrid están hechos el uno para el otro".

¿Se podrá concretar esta posibilidad?