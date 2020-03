SAD NEWS😢: @IshaqbiniHirola Community Conservancy, Garissa County loses two famous white giraffes to poachers.



For more info, here’s the press release. @KWS @USAIDKenya @EUinKenya @denmarkinkenya @Nature_Africa @KWCAKenya @africa_ci @SwedeninKE pic.twitter.com/Nwp1F0VexF