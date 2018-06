José Néstor Pékerman: 'La eliminación del Mundial no nos pasa por la cabeza'

José Néstor Pékerman , entrenador de Colombia , aseguró en conferencia de prensa que no piensa en una eventual eliminación del Mundial Rusia 2018 posterior al partido con Senegal pues el grupo es muy optimista con el resultado.

"Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. (La eliminación) no nos pasa por la cabeza. En estos momentos estamos haciendo todo para quedarnos (en el Mundial), somos muy optimistas", dijo, según consigna la agencia AFP.

Los cafeteros, con 3 puntos en el grupo H de la Copa del Mundo 2018, necesitan la victoria ante los leones africanos para firmar el pase a los octavos de final, lo mismo que Senegal, que con 4 -igual que Japón- también depende de sí misma para avanzar.

"Ninguno de los dos equipos son favoritos (en el partido), sería un error pensar cuál lo es. Los cuatro equipos, salvo Polonia que está por fuera, han mostrado en cada uno de los partidos sus armas, no hay favoritos, lo que hay que hacer es luchar por ese resultado (el triunfo)", agregó.

Colombia mantiene con vida sus chances de acceder a la siguiente fase del Mundial tras golear 3-0 a Polonia luego del traspié (2-1) ante Japón, una derrota inesperada en el debut.

"Está claro que es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegura la clasificación (...) El ánimo dentro del grupo está muy fuerte y tenemos que ser optimistas por lo sucedido en el último juego", aseveró Pékerman.