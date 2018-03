Jorge Sampaoli , estratega de la selección argentina , lamentó la contundente goleada (6-1) sufrida por su equipo ante España y asumió su responsabilidad como líder de la 'Albiceleste' por la derrota.

Sin Messi, el conjunto gaucho sufrió la contundencia de 'La Roja' en Madrid y dejó dudas respecto a su capacidad ante la ausencia de la 'Pulga'.

"No esperábamos que el equipo rival nos domine con tanta contundencia. Nos encontramos un rival con jerarquía. Aprovecharon muy bien cada jugada", señaló Jorge Sampaoli tras el enfrentamiento.

En conferencia de prensa, el 'Hombrecito' indicó que sus jugadores "trataron de buscar el arco rival"; sin embargo, no tuvieron la efectividad de sus oponentes. "Cuando tuvimos la posibilidad de concretar no lo hicimos y ellos estuvieron muy precisos", acotó.

"Tenemos que seguir trabajando para que estas cosas no pasen en la Copa del Mundo. Hubo una lectura de situaciones que no pudimos contrarrestar. Me da una pena terrible este resultado. Hay que trabajar en la respuesta anímica", sentenció Sampaoli, quien destacó que "Messi nos acompañó en todo momento". "Acá la responsabilidad es mía", reconoció.