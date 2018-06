Jefferson Farfán no estaría ante Australia tras golpearse la cabeza

De pronto las alarmas se encendieron en el Arena Khimki de Moscú . Se disputaba un partido de práctica entre la selección y el equipo sub 20 cuando Jefferson Farfán fue en busca de la pelota con el juvenil Jeremy Aguirre. Sin embargo, la ‘Foquita’ se golpeó la cabeza y llevó la peor parte del impacto, pues perdió el conocimiento.

Esta situación alarmó a todos en el plantel y el atacante de la bicolor tuvo que ser enviado en ambulancia a una clínica moscovita donde, tras ser evaluado por los especialistas, así como por el médico de la selección, Julio Segura, se determinó que la ‘Foquita’ sufrió un traumatismo craneoencefálico, según informó la FPF en un comunicado.

El ariete del Lokomotiv Moscú no sufrió ningún daño, aunque los médicos de la clínica a la que fue trasladado recomendaron que pasara la noche internado para monitorearlo.

Ante esta situación, el técnico de la ‘Blanquirroja’, Ricardo Gareca, no arriesgaría a Farfán y no lo tomaría en cuenta para el duelo del martes ante Australia, en la última fecha del grupo C.

La misma situación la vivió el volante Renato Tapia en el debut de la selección en el Mundial ante Dinamarca. El ‘Cabezón’ no fue considerado para el duelo con Francia, aunque ya entrena con normalidad y podría regresar ante los ‘Socceroos’.

'OREJAS' LO QUIERE



El volante de la selección Edison Flores expresó su deseo de que el ‘Tigre’ Gareca siga al frente del equipo en el proceso a Qatar 2022, algo que la afición peruana clama a gritos.

“El grupo de la selección tiene la misma opinión que todo el país y, en ese sentido, queremos que el profesor Ricardo Gareca se quede un proceso más. Sin embargo, la decisión finalmente la tomará el técnico”, comentó el ‘Orejas’.

Flores también se refirió a la temprana eliminación de Perú en la Copa del Mundo. “Lamentamos mucho no tener chances en estos momentos de pasar a la siguiente ronda, era nuestro primer objetivo. Pero fracaso es una palabra muy fuerte para este grupo, porque siempre dio lo mejor. No hemos logrado ningún punto, queremos cerrar de la mejor manera (ante Australia) e irnos ganando”, expresó el mediocampista nacional.

TENGA EN CUENTA



- Paolo Guerrero y el seleccionador Ricardo Gareca visitaron a Jefferson Farfán en la clínica donde fue internado.



- El ‘Depredador’, incluso, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. “Hermano, ya pronto estarás con nosotros. Todo va a estar bien, solo fue un susto”, escribió el ‘9’.