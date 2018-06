Jaime Duarte: "Ahora se viene lo más difícil, mantener el nivel"

No imaginaba ser futbolista, pero nació con el don de pegarle a la pelota. Jaime Duarte debutó a los 10 años sobre el verde del Estadio Nacional ante 40 mil personas. Y a los 20 años, jugó su primer Mundial . Ha sido testigo del crecimiento de las figuras de hoy, como Farfán y Guerrero. Saluda el gran momento que vive el fútbol peruano, pero asegura que ahora se viene lo más difícil: que cada jugador sostenga lo que ha demostrado.

¿Eligió al fútbol o el fútbol lo eligió a usted?

Soy de la Unidad Vecinal Número 3, un lugar por donde no pasaban los carros. Tenía canchas de fútbol, de vóley y natación. Pero era uno más de esa comunidad de hasta cinco mil personas. Siempre digo que soy un privilegiado, porque de tantos millones de niños fui yo el escogido. Algo deben de haberme visto mis entrenadores.

¿Qué cree que le vieron?

Tenía muchas limitaciones, era un chico de 1.72 m, delgado. Aunque fuerte, no solamente en el aspecto de meter la pierna, sino también en la entrega y mentalmente. Me escogieron a los 10 años para ir a Alianza Lima, pese a que no soy una persona negra. Pero era un niño que parecía una persona mayor. Tenía una cualidad: era muy atento y versátil. A mí, desde los 12 años, Universitario me quiso para su equipo porque decían que yo era un jugador con las características de la ‘U’.

¿Y por qué no se fue a la ‘U’?

Porque soy hincha de Alianza Lima desde que me parió mi mamá.

¿Se nace para ser futbolista?

Se nace, pero al futbolista no le basta solo con el talento. Hay que rodearlo de muchas cosas: física, táctica, estrategia, psicología. Hoy ya no es como antes, que con el talento nomás bastaba. Si tú no sabes recibir órdenes, olvídate.

¿No pensó en otra posibilidad alternativa a este deporte?

Quería ser profesor de educación física. Me gusta enseñar. Por eso mi vocación es ser profesor. Es más, cuando yo era niño, el ‘Cholo’ Castillo me decía: “Hazte cargo de todo”. No pensé ser jugador de fútbol, ni siquiera entrenaba.

¿Usted ha sido parte de la formación de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en Alianza?

A Paolo lo conozco desde la barriga de Peta y a Farfán desde los 10 años. El año 2001 fue muy particular y especial para Alianza, porque fueron los 100 años. Me llamaron de la directiva porque iban a contratar a un técnico de un nivel increíble: Paulo Autuori. Lo asistí en algunos temas y luego, cuando vinieron los problemas económicos, renunció. Finalmente, tuve que tomar las riendas del equipo. Nos tocaba jugar en Iquitos un partido amistoso, pero faltaban jugadores y pedí a dos de los menores: Paolo y Jefferson a sus 16 años.

¿Ya notaba el talento de ambos jugadores?

Claro. Paolo de chiquito era más alegre para jugar. Un sábado, ambos jugaban un partido de la federación en las canchas de Cantolao, allá por el aeropuerto. Les dije: ustedes juegan a las 10 de la mañana y terminan al mediodía. Nosotros salimos de viaje a las 3 de la tarde. A la 1 p.m., los voy a estar esperando en el aeropuerto y les invito a almorzar. El único que llegó fue Farfán. Tú sabes cómo es Peta, él es su hijito. Ya estábamos en el partido, faltando 25 minutos, entró Farfán y a los 5 minutos ya había metido gol. Fue su debut.

¿Por qué esta generación ha logrado llegar a un Mundial y otras no en 36 años?

He visto muchos reportajes de jugadores y dentro de su hoja de vida dicen que han jugado cinco eliminatorias. Y no podía creer que declaren que han jugado cinco eliminatorias y no hayan clasificado. Este equipo ha tenido orden, que genera funcionamiento al margen de las cualidades que tienen los jugadores. Y han entendido el respeto: primero es el dirigente, segundo el entrenador y tercero el jugador. En el Perú, durante años, el jugador ha estado por encima del dirigente.

¿Qué le deja el triunfo contra Australia?

Nos sacamos una espina clavada.

¿Tenemos equipo para la siguiente eliminatoria?

Yo he jugado con jugadores con un background impresionante, pero para estar en la selección tienes que revalidarlo al siguiente partido. Ya pasó el Mundial.

¿Qué tiene que pasar con este equipo para que se mantenga y mejore para la próxima eliminatoria?

Tiene que seguir revalidando lo que se dice de ellos. Si se dice que son buenos, cada partido tiene que confirmarlo. Así de simple.

Preocupa la delantera porque no se ven figuras detrás de Guerrero y Farfán.

Ahora tenemos un poquito más de universo de jugadores, porque antes eran muy pocos los que jugaban afuera. No diré nombres, porque no pasa por el nombre sino por el rendimiento.

¿Beto Da Silva?

Ha sido alumno mío desde que tenía 6, 7 años, pero todavía no lo veo como un jugador para resolver, maduro. Vamos a ver qué respuesta da él y el tiempo, porque estar en la selección es para resolver, no para experimentar. Lo que me alegra es que ahora todo el mundo va a imitar el orden, liderazgo, compromiso, amor a tu camiseta.

¿Gareca debe seguir sí o sí?

Es un entrenador inteligente, con una capacidad de liderazgo increíble y hay un tema principal y fundamental, que lo diferencia de muchos técnicos: en lugar de cambiar lo que identifica al jugador peruano, le agregó la parte física, técnica y estratégica.

¿Estamos realmente en un punto de quiebre en el fútbol peruano?

Hay que aprovechar esto. Y el tema principal es potenciar nuestras bases. Ahora viene lo más difícil para los jugadores, mantener el nivel.

¿Cómo ve el Mundial?

Es un mundial muy lindo. Los partidos son muy apretados. Por eso, no sé quién puede campeonar.

AUTOFICHA



- “Soy Jaime Eduardo Duarte Huerta. Nací en Lima, tengo 62 años. A los 10 años, debuté en un partido amistoso de los calichines, en el Estadio Nacional ante 40 mil personas. Era el encuentro preliminar. De fondo jugaban Alianza contra el Napoli de Italia. El capitán de ese equipo fui yo”.



- “Con la selección disputé los mundiales de Argentina 1978 y España 1982. He estado en dos selecciones del Mundo y tres Resto de América. Fui campeón de la Copa América de 1975. He sido cinco veces campeón nacional: tres con Alianza, una con San Agustín y una con el Boys”.



- “Nunca en mi vida he jugado fulbito. Rafael ‘Cholo’ Castillo fue quien me llevó a Alianza Lima. Actualmente, ocupo el cargo de jefe del Área de Captación y también miembro de la Comisión de Fútbol de Mayores y Menores del club Alianza Lima. Soy un hombre de fútbol y vivo feliz por eso”.