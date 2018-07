Inglaterra vs. Suecia: FECHA, HORA y CANAL del partido por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018

Inglaterra buscará su pase a las semifinales del Mundial Rusia 2018 cuando se enfrente a Suecia en el Samara Arena por los cuartos de final del certamen de selecciones.

Los ingleses llegan al compromiso tras vencer 4-3 en penales a Colombia por el cruce de octavos. Mientras que los suecos, en esa misma instancia, superaron por la mínima diferencia a Suiza .

Harry Kane es la principal figura de Inglaterra. El delantero que milita en el Tottenham es, de momento, el máximo goleador del Mundial con seis tantos y apunta a marcar ante Suecia.

¿A qué hora y en qué canal transmitirán el Inglaterra vs. Suecia EN VIVO?



El próximo compromiso del conjunto británico se disputará este sábado siete de julio, desde las 9:00 de la mañana (hora peruana ), en el Samara Arena.

El encuentro será transmitido en Perú por las señales de Latina y DirecTV Sports .

HORARIOS EN EL MUNDO



México - 9:00 a.m. (TDN y Azteca)

Argentina - 11:00 a.m. (DirecTV Sports)

Colombia - 9:00 a.m. (DirecTV Sports)

Chile - 10:00 a.m. (DirecTV Sports)

Ecuador - 9:00 a.m. (DirecTV Sports)

Costa Rica - 8:00 a.m. (DirecTV Sports)