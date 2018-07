Inglaterra se enfrentará este sábado (EN VIVO ONLINE |1:00 p.m. | vía Latina / DirecTV) a Bélgica en el estadio de San Petersburgo por el tercer lugar del Mundial Rusia 2018 .

Ambas selecciones se vuelven a ver las caras en el certamen tras el 1-0 a favor de los belgas en la última jornada del grupo G.

Los 'Diablos Rojos' intentarán despedirse de la Copa del Mundo 2018 con una nueva victoria ante los ingleses que les permita quedarse con el tercer lugar de la competición.

Bélgica accedió a esta definición tras caer 1-0 ante Francia por las semifinales. En tanto, Inglaterra tampoco celebró en la misma instancia pues perdió 2-1 frente a Croacia .

Inglaterrra vs. Bélgica EN VIVO

​HORA: 9:00 a.m.

CANAL: DirecTV Sports y Latina

HORARIOS EN EL MUNDO



Uruguay – 11:00 a.m. (Canal 10, Red Uruguaya de Televisión y DirecTV Sports)

Colombia – 9:00 a.m. (RCN, Caracol y DirecTV Sports)

Chile – 10:00 a.m. (Mega, Canal 13 y DirecTV Sports)

Ecuador – 9:00 a.m. (RTS y DirecTV Sports)

Argentina – 11:00 a.m. (TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports)

México – 9:00 a.m. (TDN, Azteca, Estrellas y SKY)

Posibles alineaciones

Bélgica: Courtois, Dendonker, Kompany, Vermaelen, Meunier, Thorgan Hazard, Witxel, Fellaini, Mertens, Tielemans y Romelu Lukaku.

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Cahill, Rose; Alli, Dier, Lingard o Delph; Rashford y Kane.