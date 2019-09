¡Increíble! Jayne Carpenter, una enfermera de 51 años residente en la ciudad galesa de Merthyr Tydfil, jamás pensó que por una simple tos y una sensación de debilidad iba a perder ambas piernas y un brazo.

Al principio, los médicos creyeron que podía tener neumonía, pero la mujer cayó en coma. Según los doctores, ella fue golpeada por la infección que se desarrolló por la tos.

Con el paso del tiempo, los galenos le dijeron a su esposo que Carpenter moriría a menos que sufriera una amputación cuádruple.

NO SE RINDE

“Ha sido completamente devastador y ha cambiado mi vida. Tener sepsis es algo que nunca predices que te sucederá. (...) No he dejado que me derrote, pero tengo mis momentos oscuros”, dijo la exenfermera en una entrevista al diario británico The Mirror.

Jayne también relató que comenzó a tener una tos muy fuerte, acompañada de una flema de color oscuro.

La mujer creía que solo era un virus en 2016 y no le tomó importancia, hasta que al día siguiente, tenía falta de aliento y no podía caminar. Nueve semanas después, sufrió la amputación de sus extremidades.

“Es como un proceso de duelo, me he afligido por la vida que una vez tuve y la capacidad de hacer muchas de las pequeñas cosas que dan por sentado, como poder nadar. No puedo ponerme mis propias joyas, confío en que mi esposo se ponga mis zapatos, me quita la feminidad”, indicó la mujer.

Mujer tenía simple tos, fue al hospital, entró en coma y le amputaron las piernas. (Facebook)

Tras la amputación, Jayme ha prometido que quiere caminar de nuevo y el pasado 3 de septiembre inició una campaña de GoFundMe para llegar a los 332 mil dólares para una cirugía de osteointegración y un par de prótesis de última generación.

“Devolverá mi libertad e independencia. Mi vida fue despojada y solo necesito recuperar algo de la normalidad que la sepsis me quitó”, finalizó.