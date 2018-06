Falta tan solo horas para que la selección peruana debute en el Mundial Rusia 2018 ante su similiar de Dinamarca . Los ánimos están a tope y miles de peruanos se han trasladado a tierras rusas para apoyar a la selección.

Este apoyo no pasa desapercibido y así lo hizo saber el DT de la bicolor, Ricardo Gareca , en conferencia de prensa.

Acompañado de Alberto Rodríguez, Gareca declaró que "ver al hincha peruano es un espectáculo, lo están viviendo intensamente y nos da mucha energía” .

Pero sus declaraciones no quedaron ahí, Gareca comentó que no le preocupa la fisonomía de su rival de este sábado pues confía en su equipo. “No me preocupa la talla de los daneses. Mi equipo tiene la talla ideal para esta competencia” .

Sobre el 11 que saldrá a la cancha, Gareca sostuvo que se espera hasta el último para definirlo. “Me tomo el último momento para definirlo, los veo bien a todos. El equipo se ha ido superando partido a partido y eso nos ha ubicado en esta Copa del Mundo” .

Gareca concluyó señalando que "el objetivo es poder clasificar, es un grupo muy difícil, pero tenemos esa expectativa de clasificar" .