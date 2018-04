Raúl Ruidíaz no se siente un indiscutible en la selección peruana , pero hace los méritos suficientes para serlo. El delantero pasa por un grandioso momento en su club en México.

Pero hay algunas voces que lo alejan de su máximo sueño: jugar el Mundial de Rusia 2018 . Ante estas afirmaciones, la 'Pulga' otorgó su punto de vista en el programa de América TV, 'Fútbol en América'.

" Yo no me enfoco en los comentarios que dicen que a lo mejor no voy a Rusia. Yo solo trato de dar más del 100% cuando me toca jugar. Doy la vida en la cancha y lo que me importa es que el equipo sume de a tres, y que todo el país esté feliz", dijo el menudo atacante.

Además expresó su alegría al verse en el álbum Panini, el álbum que ha causado furor en todo el país. "Siempre quería ver a Perú en el álbum y ahora aparezco yo. Es un sueño cumplido aunque salgo feíto también", comentó.

Por último habló de su presente goleador en el Monarcas Morelia. "Estoy orgulloso conmigo mismo por todo lo que está sucediendo. Es muy importante para mi carrera entrar al 'top' 10 de goleadores", finalizó Ruidíaz, al que llaman 'RuiDios' los hinchas de su equipo.