Francia y Croacia chocarán este sábado (EN VIVO ONLINE 10:00 a.m. | vía Latina / DirecTV) en el estadio Olímpico Luzhnikí por la final del Mundial Rusia 2018 .

El conjunto galo afrontará el compromiso con la consigna de llevarse el triunfo que le permita consagrarse por segunda vez en su historia como campeón del mundo.

Mientras que el elenco croata, motivado tras vencer 2-1 a Inglaterra en 'semis, buscará dar el golpe que le permita quedarse con el título por primera vez.

Francia vs. Croacia EN VIVO

​HORA: 10:00 a.m.

CANAL: DirecTV Sports y Latina

HORARIOS EN EL MUNDO



Chile – 11:00 a.m. (Canal 13, TVN, Mega y DirecTV Sports)

Ecuador – 10:00 a.m. (RTS y DirecTV Sports)

México – 10:00 a.m. (SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca)

Argentina – 11:00 a.m. (Televisión Pública Argentina, TyC Sports y DirecTV Sports)

Colombia - 10:00 a.m. (Caracol, RCN y DirecTV Sports)

Costa Rica – 9:00 a.m. (Teletica, Sky y Movistar)