Francia y Croacia buscarán la gloria cuando se enfrenten por la final del Mundial Rusia 2018 en el estadio Olímpico Luzhnikí.

El conjunto galo llega al compromiso tras haber derrotado por la mínima diferencia a Bélgica en la semifinal de la Copa del Mundo 2018 . Los franceses son los máximos favoritos a lograr su segunda estrella en el certamen.

En tanto, el equipo croata, en la misma instancia, hizo historia en el Mundial al vencer 2-1 en el tiempo suplementario a su similar de Inglaterra en 'semis' y ahora buscará lograr el triunfo ante Francia.

¿A qué hora y en qué canal transmitirán el Francia vs. Croacia EN VIVO?



El próximo compromiso entre galos y croatas se disputará este domingo 15 de julio a las 10:00 de la mañana (hora peruana) en el estadio Olímpico Luzhnikí.

El encuentro será transmitido en Perú por las señales de Latina y DirecTV Sports.

HORARIOS EN EL MUNDO



Argentina – 11:00 a.m. (Televisión Pública Argentina, TyC Sports y DirecTV Sports)

Colombia - 10:00 a.m. (Caracol, RCN y DirecTV Sports)

Chile – 11:00 a.m. (Canal 13, TVN, Mega y DirecTV Sports)

Ecuador – 10:00 a.m. (RTS y DirecTV Sports)

México – 10:00 a.m. (SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca)

Costa Rica – 9:00 a.m. (Teletica, Sky y Movistar)