Francia vs. Australia: FECHA, HORA y CANAL del partido por el grupo C del Mundial Rusia 2018

Francia , candidato a ganar el Mundial Rusia 2018 , afrontará su primer partido en el certamen frente a Australia en el Kazán Arena por la primera fecha del grupo C.

Los dirigidos por Didier Deschamps son favoritos a quedarse con la victoria frente a los 'Socceroos'; sin embargo, son conscientes que deberán demostrar su potencial en el campo de juego.

Australia, en tanto, espera conseguir un buen resultado en el partido con los galos y así llegar motivado a la segunda fecha de su grupo ante Dinamarca.

¿CUÁNDO Y POR DÓNDE PASARÁN EL FRANCIA VS. AUSTRALIA?



El partido entre ambas escuadras se jugará este sábado 16 de junio a las 5:00 a.m. (hora peruana).

DirecTV, a través de su canal DirecTV Sports (Canal 610), estará a cargo de la trasmisión del compromiso.

Francia vs. Australia

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 5:00 a.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: DIRECTV SPORTS/LATINA

HORARIOS EN EL MUNDO



Colombia – 5:00 a.m.

Argentina – 7:00 a.m.

México – 5:00 a.m.

España – 12:00 p.m.

Uruguay – 7:00 a.m.

Chile – 7:00 a.m.

Costa Rica – 4:00 a.m.

Ecuador – 5:00 a.m.