Los ingresos que percibirá la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 serán de 9.5 millones de dólares. En dicha cifra, está incluido los 1.5 millones de dólares que la FIFA envía a cada país para cubrir los gastos de preparación previa.

Por la sola participación de Perú en la Copa del Mundo , la FPF ya tiene asegurado un ingreso bastante elevado. Si nuestra bicolor logra avanzar cada instancia deportiva, el monto se incrementaría cada vez más.

Si el combinado peruano logra avanzar la fase de grupos y clasificar a los octavos de final, Paolo Guerrero y compañía podría recibir US$ 14.76 millones. De esta manera, la cifra va aumentando cada vez más ceros.

En el caso hipótetico de que Perú llegue a los cuartos de final, le entregarían cuatro millones adicionales, lo que sumaría un ingreso de 18 millones de dólares.