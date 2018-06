España y Portugal igualaron 3-3 en el Estadio Olímpico de Sochi por la primera jornada del grupo B del Mundial Rusia 2018 .

El compromiso no pasó desapercibido para los usuarios, quienes tras el pitazo final compartieron memes, demostrando una vez más toda su creatividad.

Los protagonistas de estas gráficas fueron Cristiano Ronaldo y David De Gea . Los cibernautas no dudaron en recalcar que el luso marcó el primer gol del partido desde los doce pasos.

Mientras que el golero español también fue el centro de atención por no poder desviar un remate potente del portugués que significó que su país esté con el marcador en contra momentáneamente.

Si aún no has visto ninguna gráfica, no te preocupes, aquí te compartimos las mejores. Presta atención a nuestra galería.