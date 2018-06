Este jueves el Ekaterimburgo Arena se convertirá en la plaza donde se albergarán todas las esperanzas de la selección peruana. El estadio ruso será la sede del Perú vs. Francia por el Grupo C de Rusia 2018.

Ubicado en el límite entre Europa y Asia, el Ekaterimburgo Arena fue construido en 1957 y su capacidad inicial era de 27,000 espectadores, pero fue aumentada a 42,500 a raíz del Mundial. Es usado por el club Ural para jugar sus partidos de local.

Será el segundo encuentro que albergue ya que la victoria de Uruguay frente a Egipto por 1-0 se gestó en esta plaza. Tras el Perú vs. Francia le esperan otros dos encuentros más: el Japón vs. Senegal y el México vs. Suecia.

Perú (0 puntos) enfrentará este jueves a Francia (3 pts) por la segunda jornada del Grupo C. Una victoria frente a los peruanos dejaría a los europeos a puertas de octavos de final, mientras que una victoria blanquirroja lo llevaría a llegar a la última fecha con opciones de clasificar.