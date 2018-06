Egipto vs. Arabia Saudita: FECHA, HORA y CANAL del partido por el grupo A del Mundial Rusia 2018

Egipto se enfrentará a Arabia Saudita este lunes a las 9 de la mañana (hora peruana) por la última jornada de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. El estadio que albergará este partido será el Volgogrado Arena.

Egipto perdió sus primeros dos juegos contra Uruguay y el anfitrión Rusia, lo que acabó con las esperanzas de los aficionados de que el prolífico delantero Mohamed Salah pueda liderar al equipo a las etapas eliminatorias del torneo, a pesar de su reciente lesión en un hombro.

En lugar de eso, la campaña de Egipto acabará con el juego ante Arabia Saudita, que también regresará a casa después del partido en Volgogrado tras haber perdido sus dos primeros juegos.

A pesar de cuatro Copas de África en su palmarés (1998, 2006, 2008, 2010) y más de veinte trofeos ganados en el continente africano, Mohamed Salah nunca ha podido jugar el torneo más grande del planeta, una competencia esquiva para Egipto desde Italia-1990.

"No descarto nada. Puede ser mi último juego y puede que no. Dependerá de una serie de factores", dijo en rueda de prensa Cúper, quien fue nombrado entrenador de Egipto en 2015, al ser consultado sobre su futuro. "Por supuesto que me gustaría hacer felices a todos (...) Pero es imposible".

El partido entre Arabia Saudita y Egipto ser jugará en la histórica ciudad de Volgogrado y será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán.

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 9:00 a.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: DIRECTV / LATINA