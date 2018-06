Edison Flores reveló que su padre nunca lo felicitó por clasificar al Mundial [VIDEO]

Edison Flores es uno de los jugadores de la selección peruana que es muy querido por la hinchada nacional. Su habilidad con el balón y personalidad humilde lo vuelven un modelo a seguir para muchos niños.

El popular ‘Orejas’ atraviesa un buen momento, pues podrá disputar el Mundial Rusia 2018 ; sin embargo, en diálogo con el programa ‘La Banda del Chino’ de América TV, reveló un momento difícil que le tocó vivir en su círculo más íntimo.

Edison contó que si bien siempre contó con el apoyo de su mamá Alicia Peralta para formarlo como un buen profesional y excelente persona, no mantiene una buena relación con su padre, Carlos .

"La relación con mi papá siempre fue buena, pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse", dijo.

Flores incluso recalcó que tras la clasificación a la Copa del Mundo , su papá nunca lo llamó para felicitarlo.

"Me habla por televisión, pero él (su padre) tiene mi teléfono y me puede llamar, pero bueno no soy quién para decirle que hacer", aseveró.