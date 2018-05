Edison Flores reaccionó así al enterarse de la decisión de la FIFA sobre Guerrero [VIDEO]

Edison Flores , al llegar a nuestro país, no sabía que el presidente de la FIFA , Gianni Infantino , había decidido respetar la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo ( TAS ) sobre Paolo Guerrero que le impide disputar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana .

El popular ‘Orejas’ no pudo ocultar el asombro de su rostro al enterarse de la situación actual del ‘Depredador’ y recalcó que es extraño no verlo en los entrenamientos de la bicolor.

"Esa parte no estaba enterado. Todo el grupo sabe que Paolo es una pieza fundamental para nosotros, es lamentable que no esté con nosotros. Es raro que no esté con nosotros en los entrenamientos en la selección, es una sensación extraña, pero nosotros debemos dar lo mejor", señaló el futbolista nacional.

Flores aseguró que los tres partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo serán muy importantes y espera que se pueda lograr el pase a octavos de final.