Uno de los jugadores de la selección peruana más asediados por los hinchas y medios de prensa es, sin lugar a dudas, Edison Flores . El jugador de 24 años contó una singular anécdota que le ocurrió mientras miraba el sorteo del Mundial Rusia 2018 acompañado por sus compañeros del equipo Aalborg de Dinamarca .

Como se sabe, Perú es parte del grupo 'C' con Australia , Dinamarca y Francia , ante esto los amigos daneses fastidiaban al popular 'Orejas', quien no dudó en responder que no sería nada fácil el encuentro entre sus países

"Quiero dar lo mejor para Perú, por eso si anoto un gol, de hecho que lo grito. Eso sí, ya me avisaron que si les ganamos (a Dinamarca), mejor ni vuelva ", comentó entre risas el seleccionado nacional al portal de la FIFA .

Posteriormente, el máximo ente del fútbol mundial agregó que el mediocampista sirvió de referencia para el preparador físico de la bicolor, Néstor Bonillo , quien le solicitó su opinión sobre los daneses.

“Me preguntó qué tal veía a Dinamarca y le dije que era difícil como cualquier selección europea. Le comenté que sus jugadores tienen la base del fútbol danés, que es fuerte y apuesta a los balones largos, a ganar segundas pelotas, siendo agresivos e intensos todo el partido”, agregó.

Cabe resaltar que Edison Flores es el único jugador peruano que milita en el fútbol danés, por ello fue blanco de burlas por sus compañeros, quienes “querían a Perú o Panamá en la zona, o a los dos, porque creían así que tendrían más chances de pasar a octavos".

