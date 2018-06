Doña 'Peta' , madre de Paolo Guerrero , se pronunció tras el regreso de su hijo a la selección peruana y su doblete ante Arabia Saudita. Aunque estuvo llena de alegría por su engreído, esta emoción no cegó a Petronila Gonzales, quien aseguró que "todavía le falta" al ' Depredador '.

En conversación con Canal N , Gonzales reveló que ella no se deja llevar por los apasionamientos de los partidos de la blanquirroja, sino que los analiza detalladamente.

"Muy bien (el regreso de Guerrero), pero todavía le falta. Un partido más y está al 100%. Él se cuida y entrena así juegue o no juegue. Yo sé lo que he criado. Yo no grito, yo analizo el partido", señaló.

De esta manera, Doña 'Peta' dejó en claro que está no es aún la mejor versión de su hijo, quien asegura tendrá una buena participación en el Mundial Rusia 2018.