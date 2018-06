Mientras el mundo entero celebra la inauguración de Rusia 2018 , Diego Armando Maradona echa humo por la cabeza luego de enterarse que el Mundial 2026 tendrá las sedes de Canadá , Estados Unidos y México .

El 'Diez' le disparó a todos, no tuvo piedad con los países elegidos por la FIFA . "No me gusta, absolutamente. No hay pasión" , dijo el ex campeón del mundo en 1986 en una entrevista para Telesur .

Maradona puso énfasis en la falta de cultura futbolística de Canadá y Estados Unidos. "Los canadienses serán buenos esquiadores , todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad en el Mundial, ¡100 minutos teníamos que jugar!" , declaró.

No se olvidó del país azteca. El 'Pelusa' fue ácido con el gigante latino por no trascender en la historia de las Copas del Mundo. "México gana dos partidos. Después, llegan a enfrentar a Brasil o Alemania, ¡y fuera! A Aeroméxico...", sentenció el ex jugador de fútbol.