Diego Armando Maradona sobre eliminación argentina: "Es la crónica de una muerte anunciada" [FOTOS]

Diego Armando Maradona confesó sentirse mal por la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . El ex jugador de Boca Juniors e ídolo de su país indicó que se veía venir la eliminación, por lo que consideró que fue "la crónica de una muerte anunciada".

Durante el programa argentino 'De la mano del Diez', Maradona cuestionó al seleccionador argentino , Jorge Sampaoli , por armar un tridente ofensivo compuesto por Cristian Pavón , Lionel Messi y Ángel Di María , pese a que ninguno es delantero de área.

"(Me siento) mal por otro Mundial que pasa y que Argentina no logra tener un equipo consistente. Pero ya se veía desde la formación, desde que salimos de Moscú que (se supo que) Pavón, Messi y Di María eran los que debían ir a atacar a la defensa francesa y no creo que sepan mucho de área, que sepan mucho de punto de penal, de centro atrás y de empujarla", enfatizó.

Maradona, ganador de una Copa del Mundo en México 86, tuvo una actitud bochornosa en el partido Argentina vs. Nigeria por la fase de grupos. Desde la tribuna, el ex jugador lazó ofensas a los hinchas.

"Sí, ellos saben crear juego pero no son delanteros. Creo que veníamos aquí al cine más que a la cancha porque veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada. Y era verdad, porque Argentina sin querer salió a atacar a Francia y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé", explicó.

El 'Pelusa' también responsabilizó a Marcos Rojo por el penal que derivó en el primer gol francés. "(Rojo) no cometió la falta lejos del arco a Mbappé sino que lo dejó entrar al área para después derrumbarlo", algo que "no es oficio de jugador de selección", subrayó.

El ex campeón del mundo en México 1986 señaló que, más allá de lo cerrado que fue el marcador, los tantos de Argentina "fueron goles de otro partido", ya que Francia siempre se mostró superior en el terreno.