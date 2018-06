Las selecciones de Croacia y Dinamarca se enfrentarán este domingo (EN VIVO ONLINE 1:00 p.m. - Vía DirecTV Sports / Latina) en el estadio Nizhny Novgorod por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 .

Tras clasificar como líder del grupo D con victorias sobre Nigeria, Argentina e Islandia, el conjunto croata buscará un nuevo triunfo que le permita encaminarse a los cuartos de final de la competición.

"No tenemos presión desde el exterior, nuestra mayor presión proviene de nosotros mismos. En la fase de grupos, hemos jugado bien, pero no significará nada si no lo verificamos mañana", destacó en la antesala el técnico de los croatas, Zlatko Dalic .

En tanto, Dinamarca afronta el compromiso como segundo representante del grupo C, tras imponerse a Perú en su debut y empatar en sus posteriores duelos ante Australia y Francia.

"Creo que verán una Dinamarca diferente de lo que han visto hasta el momento. Necesitamos jugar diferente para avanzar", advirtió en la víspera Age Hareide , seleccionador de la representación danesa.

Croacia vs. Dinamarca

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 1:00 p.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: DIRECTV LATINA / LATINA

Posibles alineaciones:

Croacia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; y Mandzukic. DT. Zlatko Dalic.

Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Schone o Kvist, Delaney, Eriksen; Poulsen, Pione Sisto y Jorgensen. DT. Age Hareide.