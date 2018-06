Costa Rica , seleccionado que quedó entre los cuatro mejores del Mundial Brasil 2014 , quiere superar su objetivo de hace 4 años y clasificar cómodamente en el grupo E de Rusia 2018 . Para ello, tendrán que vencer a una difícil Serbia que contará con todos sus titulares.

Los ticos, dirigidos por Óscar Ramírez , esperan llegar lejos y así tener el liderato absoluto ante sus perseguidores como Brasil , Serbia y Suiza .

Este encuentro se jugará en el Samara Arena , recinto con capacidad para 44 mil asistentes. Keylor Navas, estrella de Costa Rica, espera su debut en una nueva edición del torneo mundial.

¿A QUÉ HORA Y EN QUE CANAL PASARÁN EL COSTA RICA VS. SERBIA?

El encuentro entre los ticos y serbios se jugará mañana, domingo 17 de junio, a las 7:00 a.m. (hora peruana).

Latina (Canal 2) y DirecTV , a través de su canal DirecTV Sports (Canal 610) , estarán a cargo de la transmisión de este enfrentamiento por la Copa del Mundo.

COSTA RICA VS. SERBIA EN VIVO | ONLINE

HORA: 7:00 A.M.

CANAL: DirecTV Sports / Latina

COSTA RICA VS. SERBIA: HORARIOS EN EL MUNDO

Colombia - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

México - 7:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Venezuela - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

Brasil - 9:00 a.m.