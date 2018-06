Colombia afrontará un nuevo desafío en el Mundial Rusia 2018 cuando choque ante Senegal por la tercera y última fecha del grupo H del certamen.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Colombia vs. Senegal EN VIVO aquí:

Los cafeteros llegan al compromiso de hoy tras haber goleado 3-0 a Polonia en la jornada anterior, resultado que los motivó para afrontar el partido clave ante los africanos.

El conjunto que dirige José Néstor Pékerman urge de la victoria ante Senegal para acceder a los octavos de final de la Copa del Mundo 2018 . Un empate podría complicar sus chances y una derrota lo deja sin posibilidades.

¿A qué hora y en qué canal transmitirán el Colombia vs. Senegal EN VIVO?



El próximo compromiso de los cafeteros se disputará este jueves 28 de junio, desde las 9:00 de la mañana (hora peruana ), en el Samara Arena.



El encuentro será transmitido en Perú por las señales de Latina y DirecTV Sports .

HORARIOS EN EL MUNDO



Colombia – 9:00 a.m.

México – 10:00 a.m.

España – 4:00 p.m.

Costa Rica – 8:00 a.m.

Ecuador – 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) – 10:00 a.m.