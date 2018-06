Colombia vs. Japón EN VIVO: HORA, FECHA Y CANAL del duelo en el Mordovia Arena por el Mundial Rusia 2018

Hace cuatro años en Brasil, un irreverente James Rodríguez y compañía le dieron un baile a Japón que terminó con cuatro goles. ¿Podrá Colombia someter nuevamente a los Samuráis Azules este martes (7:00 am. EN VIVO ONLINE por DirecTV / RCN / Caracol) en el debut de ambas selecciones en Rusia 2018 ?

La respuesta saldrá de los propios botines del '10' cafetero, Bota de Oro en el Mundial 2014, y del recuperado olfato goleador del 'Tigre' Falcao García, ausente en Brasil por una inoportuna lesión.

El 4-1 que recibió Japón en la primera fase, además de marcar su eliminación del torneo, selló una campaña perfecta de Colombia en esa etapa, que incluyó victorias ante Grecia (3-0) y Costa Marfil (2-1).

Tras eliminar a Uruguay en octavos (2-0), el destino quiso que Colombia se viera con Brasil en los cuartos de final y el sueño de los cafeteros terminó en el césped de Fortaleza con una derrota de 2-1.

PAÍS HORA CANAL

Perú 7:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia 7:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina 9:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México 8:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España 2:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Uruguay 9:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile 9:00 a.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica 6:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar

Ecuador 10:00 a.m. RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos (Nueva York) 8:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Estados Unidos (Miami) 8:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Colombia vs. Japón: Probables alineaciones

Colombia: David Ospina - Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica - Carlos Sánchez, Abel Aguilar - Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, James Rodríguez - Radamel Falcao García.



Japón: Eiji Kawashima - Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Naomichi Ueda, Yuto Nagatomo - Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki - Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui - Yuya Osako.

CON INFORMACIÓN DE AFP